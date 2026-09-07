Бідний: «Чепурний відмовився виступати за команду на Євро – викликає в нас багато запитань»
Міністр молоді та спорту України – про ситуацію з титулованим гімнастом
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний для Суспільне Спорт прокоментував допис українського гімнаста Назара Чепурного про відсутність фінансової підтримки з боку українських спортивних структур під час підготовки до Євро-2026.
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«У нас була розмова з Назаром до того, коли він туди поїхав, і під час того, як він був там. Ми попереджали чесно Назара про те, що якщо він хоче туди їхати і виступати за німецький клуб, ми не зможемо цей збір оплачувати, тому що це не відповідає вимогам законодавства, яке передбачено для таких випадків.
Назар все ж таки вирішив їхати туди сам. Враховуючи його досвід і вагу для національної збірної команди, ми пішли йому назустріч. Дозволили туди виїхати, і він продовжував тренуватись. Він продовжував і продовжує отримувати всі державні виплати, які йому належать.
Але коли вся національна збірна тренується сьогодні на олімпійській базі в Кончі-Заспі і весь тренерський склад, включно з його головним особистим тренером, знаходиться в Кончі-Заспі, а окремо один спортсмен знаходиться там і виступає за німецький клуб, заробляючи гроші... Ми розуміємо, що все ж таки маємо планувати якось тренувальний процес. А гроші платників податків – це не ті кошти, якими ми за своїм рішенням можемо робити винятки і сплачувати ще додатково якісь видатки, які не потрапляють під порядки використання коштів і під вимоги нашого законодавства.
Те, що Назар відмовився виступати за склад команди на цьому чемпіонаті, також викликає в нас багато запитань, зокрема і до тієї частини Федерації, яка опікується спортивною гімнастикою. Я думаю, Федерації потрібно навести там лад передусім. Міністерство [молоді і спорту] зі свого боку робить усі зусилля, щоб у цьому допомогти і щоб підготовка в команді набула системного вигляду».
Нагадаємо, Чепурний розкритикував УФГ за відсутність фінансування і розповів про хаос у збірній України.
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