Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв висловився щодо тренувальних умов в Україні.

«Наша країна живе в надзвичайно складних умовах. Війна торкнулася кожного міста, кожного регіону, кожного з нас. І попри все це українські спортсмени продовжують тренуватися, готуватися до міжнародних стартів і представляти Україну у світі.

Для мене особисто надзвичайно важливо, що в Україні є місце, де цей тренувальний процес може повноцінно тривати. Я тренуюся на олімпійській базі «Конча-Заспа» вже навіть не пам’ятаю скільки років, і можу говорити про те, що бачу та відчуваю особисто.

Тут створені комфортні умови для щоденних тренувань спортсменів збірних команд України, є можливості для відновлення та реабілітації, а найголовніше – є все необхідне, щоб системно готуватися до найважливіших стартів.

Навіть у найскладніші періоди, під час блекаутів та перебоїв з електропостачанням у Києві, ми мали можливість приходити в зал і продовжувати тренування. Для професійного спортсмена, у якого підготовка не може просто зупинитися на декілька днів або тижнів, це має величезне значення.

За цим стоїть щоденна робота великої команди. Людей, які роблять усе можливе, щоб спортсмени могли думати насамперед про тренування та результат.

Для мене особисто дуже важливо мати можливість готуватися вдома – в Україні, поруч зі своєю командою».