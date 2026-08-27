Денис Сєдашов

Український гімнаст Назар Чепурний пояснив, чому вирішив проводити підготовчий збір перед чемпіонатом Європи в Німеччині.

За словами спортсмена, на його рішення вплинули безпекова ситуація в Україні, потреба у повноцінному відновленні та напружена атмосфера всередині національної команди. Слова наводить Суспільне Спорт.

Після того як я приїхав у Німеччину й трохи звик до спокійної атмосфери та підготовки, мені було тяжко втягнутися назад в Україні: важко звикнути до обстрілів, до безсонних ночей. Я зрозумів, що в такій атмосфері мені буде важко набрати форму, яку я й так втратив. Також це пов’язано з атмосферою в залі. Через те, що змінювали головного тренера, робочої атмосфери там абсолютно немає, а для мене це важливо – щоб хлопці були заряджені. У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу, мене це не мотивує. Назар Чепурний

Гімнаст зізнався, що розглядав можливість відмовитися від участі в Євро, а також розкритикував підхід спортивних функціонерів до організації підготовки.

Дякую людям, які мене підтримують: моїм близьким, дівчині, тренеру, батькам, друзям. Вони не дають мені опустити руки. В один момент я взагалі не хотів їхати на цей чемпіонат Європи, але дівчина сказала: «Ти поїдеш 100%, я відчуваю, що все буде добре». І я поїхав. Перші дні це було просто як автоматизм: тренування, номер, сон, їжа. На подіумі в мене взагалі нічого не вийшло, що ще більше демотивувало. Але, слава Богу, вистачило сил зібратися в день змагань і по-чоловічому виконати свою роботу. Звісно, руки опускаються, коли дивишся на весь цей треш і на те, що в моїй підготовці мають бути зацікавлені інші люди. Логіка підказує, що це посадовці мають думати, як організувати умови, щоб підняти прапор країни, а не я сам шукати кошти. Я в інших країнах такого не бачив, щоб спортсмен, який хоче виступати за свою країну, не отримував підтримки від профільних організацій. Назар Чепурний

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