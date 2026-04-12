Сергій Разумовський

Український спортсмен Назар Чепурний успішно завершив сезон Кубка світу зі спортивної гімнастики, ставши переможцем загального заліку в опорному стрибку. На заключному етапі серії, який проходив у хорватському Осієку, український спортсмен також здобув бронзову нагороду.

У фіналі дисципліни опорного стрибка Чепурний продемонстрував якісний виступ і за сумою двох спроб отримав 14,583 бала. Цього результату вистачило для підсумкового третього місця, тож українець піднявся на п’єдестал і завершив етап із бронзовою медаллю.

Цей результат став важливим і в контексті всього сезону. Завдяки стабільним виступам Назар Чепурний виграв загальний залік Кубка світу в опорному стрибку. Окрім бронзи в Осієку, українець раніше здобув ще дві золоті медалі на перших двох етапах Кубка світу, що й дозволило йому очолити підсумковий рейтинг дисципліни.

Ще один представник України, Богдан Супрун, також виступив на етапі в Осієку. Він пробився до фіналу у вправах на кільцях, де в підсумку посів сьоме місце.

Раніше збірна України зі спортивної гімнастики здобула 4 нагороди на турнірі DTB Pokal Stuttgart.