Збірна України зі спортивної гімнастики здобула 4 нагороди на турнірі DTB Pokal Stuttgart
Золото в опорному стрибку завоював Чепурний
близько 2 годин тому
Збірна України завоювала 4 медалі на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики DTB Pokal Stuttgart.
Назар Чепурний здобув золото в опорному стрибку з результатом 14.425 бала.
У юніорських змаганнях золоті медалі виграли Валентин Гаврильченко (опорний стрибок, 13.625 бала) та Володимир Головін (паралельні бруси, 14.250).
Тимофій Кириченко посів друге місце в опорному стрибку (13.600) у турнірі серед юніорів.
Турнір проходив у Штутгарті, Німеччина.
Раніше стало відомо, що чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Радомир Стельмах змінив спортивне громадянство.
