Чепурний — бронзовий призер чемпіонату світу
У фіналі опорного стрибка гімнаст набрав 14,483 бала
близько 1 години тому
Фото: Reuters
Українець Назар Чепурний виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Джакарті (Індонезія).
Гімнаст показав результат 14,483 бала у фіналі опорного стрибка. Це дозволило йому посісти третє місце та вдруге поспіль здобути бронзу на світовій першості.
Золоту медаль завоював Карлос Юло з Філіппін (14,866), а срібну — представник Вірменії Артур Давтян (14,833).
Грико – про виступ на ЧС: «22 місце – гідний результат після двох операцій на коліні».