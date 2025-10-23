Грізний нокаутер: «Нам обіцяють найбільший бій у боксі – з Усиком»
Вордлі для цього має перемагати Паркера
близько 1 години тому
Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) висловився про поєдинок з Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) та потенційний мегафайт з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Усі вважають мене андердогом, і мені це навіть приємно. Давно я не був на тому боці барикад. Тиск спав, як гора з плечей. Я знаю, де у Джо його слабкі місця, і збираюся скористатися ними у суботу ввечері. Нам з Джо обіцяють очевидний пряник - найбільший бій у боксі (проти Вусика). Це відволікає, але водночас неймовірно мотивує. Я віддам все, що в мене є, бо я за два кроки від поєдинку за титул чемпіона світу.
Нагадаємо, що Усик відмовився від ідеї піти з боксу після наступного поєдинку.