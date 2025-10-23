Усик відмовився з ним битися. Екссуперник Кличка бачить у британському нокаутері нову версію Вайлдера
Арреола згадав, як Деонтею також було важко знайти якісну опозицію
близько 2 годин тому
Колишній претендент на титул у хевівейті Кріс Арреола зізнався, що бажає побачити дуель Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Американця цитує vringe.com:
Я все одно хотів би побачити Усика в бою з Ітаумою. Зрозуміло, що Мозесу і справді треба спочатку довести свою спроможність. Це нагадує мені часи, коли на сцені з'явився Деонтей Вайлдер. З ним теж тоді багато хто не хотів битися. Теж говорили, хай спершу доб'ється. І я був серед них. Я теж тоді сказав: «Ні, не буду битися з ним доти, доки він не доб'ється чогось». Те саме зараз з Ітаумою. Я вірю, що він стане проблемою. Проблемою для багатьох надважковаговиків у найближчі роки.
