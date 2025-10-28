Українець Назар Чепурний висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про завоювання бронзи чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку на тлі пошкодження:

Не те, що не очікував – думав, що і у фінал не зможу потрапити. Не знаю, чомусь мені так здавалося. Через загальний настрій підготовки, що все пішло не за планом – взагалі не вірив, що якийсь результат може бути. Але, відштовхуючись від ситуації, мав виконувати свою роботу, і цього, слава богу, вистачило.

Для мене кваліфікація завжди – це просто нормально виконати, щоб потрапити до фіналу. А так, кваліфікація нічого особливо не показує. Як показує практика, я у кваліфікації можу бути першим, а у фіналі – сьомим чи восьмим.

Про спілкування з іншими спортсменами на подіумі:

(Спілкувався) не лише з ним (Артуром Давтяном), але й Карлосом (Юло). Завжди приємно обмінюватися досвідом, як в інших країнах тренують ті ж ускладнені стрибки – завжди цікаво послухати людей, які вже досягли у цьому величезних результатів. А вони – два олімпійці, завжди є, що взяти від цих легенд гімнастики.

Чи не засмутився бронзі? Та яке. Я взагалі їхав та думав, що не так все складеться. Розрив величезний від другого та першого місця, але це й очевидно. Це лише показує, що є над чим працювати ще більше та до чого рости й переростати.