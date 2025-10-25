Український гімнаст Олег Верняєв у соціальній мережі відреагував на успіх Назара Чепурного, який здобув бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

У своєму дописі Верняєв відзначив стабільність результатів українських гімнастів.

Інколи достатньо просто подивитись на результати, щоб зрозуміти, хто справді працює для гімнастики, а хто - для галочки.

Це просто думки вголос. Скільки б ви не шкодили, скільки б не заважали – слава Богу, у чоловічій спортивній гімнастиці все стабільно з медалями.