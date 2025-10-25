Верняєв — про успіх Чепурного: «У чоловічій гімнастиці все стабільно з медалями»
Олег відзначив успіх Назара
близько 1 години тому
Український гімнаст Олег Верняєв у соціальній мережі відреагував на успіх Назара Чепурного, який здобув бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
У своєму дописі Верняєв відзначив стабільність результатів українських гімнастів.
Інколи достатньо просто подивитись на результати, щоб зрозуміти, хто справді працює для гімнастики, а хто - для галочки.
Це просто думки вголос. Скільки б ви не шкодили, скільки б не заважали – слава Богу, у чоловічій спортивній гімнастиці все стабільно з медалями.
Бронзова нагорода в Джакарті стала для Назара Чепурного вже другою на рівні чемпіонату світу.
