Чепурний виграв золоту медаль на етапі Кубку світу в Баку
Українець за сумою за сумою двох спроб отримав 14.549 бала
11 хвилин тому
Український гімнаст Назар Чепурний продовжує домінувати на світовій арені. На черговому етапі Кубка світу-2026 в азербайджанському Баку, українець виборов золоту нагороду в опорному стрибку.
Чепурний отримав за підсумками двох спроб середню оцінку 14.549 бала. Цей результат дозволив йому піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.
Для Назара це вже друга поспіль перемога у поточному сезоні Кубка світу — раніше він став кращим на івенті у німецькому Коттбусі.