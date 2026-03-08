Манчестер Сіті завдяки дублю Мармуша обіграв Ньюкасл і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії
Доля матчу вирішилася у другому таймі
Ньюкасл – Манчестер Сіті / Фото - BBC
7 березня відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому зустрілися Ньюкасл і Манчестер Сіті.
Матч відбувся в Ньюкаслі на стадіоні Сент-Джеймс Парк та завершився з рахунком 3:1 на користь команди гостей.
Дубль у цій зустрічі оформив єгипетський нападник Омар Мармуш. Цікаво, що двічі йому асистував Матеус Нунес.
Кубок Англії-2025/26. 1/8 фіналу
Ньюкасл – Манчестер Сіті 1:3
Голи: Барнс, 18 – Савіньо, 39, Мармуш, 47, 65
Попередження: Жоелінтон, Вісса
