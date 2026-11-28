Ковтун – про повернення росіян на турніри: «Вони не повинні виступати»
Титулований гімнаст не змінив свою позицію
Колишній український гімнаст Ілля Ковтун, який нині представляє Хорватію, висловився проти допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів.
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Цитує Ковтуна jutarnji.hr.
«Я давно казав, що через війну вони не повинні виступати, але Міжнародний олімпійський комітет ухвалив таке рішення, і тепер ми змагатимемося з ними на арені. Звісно, багато хто з них не підтримує війну, але що я можу зараз про них сказати, якщо ніхто з них нічого не говорить проти війни?».
Нагадаємо, у липні 2025 року Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське.
За нову країну він добув три медалі на великих міжнародних змаганнях: два золота на чемпіонаті Європи-2026 у Загребі – у багатоборстві та вправах на паралельних брусах, а також срібло на чемпіонаті світу-2026 у Роттердамі на паралельних брусах.
Раніше Ковтун прокоментував рішення змінити спортивне громадянство.
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