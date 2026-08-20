Денис Сєдашов

Колишній український гімнаст Ілля Ковтун виграв золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2026 у чоловічому особистому багатоборстві.

Для 23-річного спортсмена це перший виступ на континентальній першості після зміни спортивного громадянства у липні 2025 року.

Представляючи Хорватію, Ковтун набрав 82,833 бала та випередив «нейтрального» атлета арсенія духна лише на 0,001 бала.

«Мав виїхати з охопленої війною України»: Ковтун прокоментував рішення змінити спортивне громадянство.