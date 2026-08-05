Денис Сєдашов

Спортивний гімнаст Ілля Ковтун прокоментував рішення змінити спортивне громадянство та надалі виступати за збірну Хорватії.

За словами спортсмена, ухвалення цього рішення стало найскладнішим викликом у його житті, оскільки воно полягало у виборі між перебуванням вдома та можливістю продовжувати професійну кар'єру. Слова наводить Vecernji List.

Найважче мені було, коли ми зрозуміли, що, якщо я хочу розвивати спортивну кар’єру, маю виїхати з охопленої війною України та знайти спокійніші й безпечніші умови для життя і тренувань. Це було важливе життєве рішення. Ілля Ковтун

Попри переїзд за кордон, гімнаст зізнається, що продовжує сумувати за рідним домом:

Мені, звичайно, не вистачає родини, друзів дитинства, прогулянок рідним містом... Ілля Ковтун

Також Ковтун розповів, що для нього означає успіх поза межами турнірних таблиць і нагород:

Спортивна кар’єра не триває все життя, спортсмени рано завершують кар’єру. Коли одного дня я озирнуся назад, хочу бути задоволений собою як людиною, яка, будучи спортсменом, викладалася на повну, щоб досягати якомога кращих результатів у спорті, який любить і який обрала своїм шляхом. Ілля Ковтун

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