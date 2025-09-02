Олег Гончар

Українська федерація гімнастики звернулася до Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з вимогою переглянути рішення про надання «нейтрального» статусу п’ятьом російським і білоруським гімнасткам для участі в Кубку світового виклику в Парижі, передає «Суспільне».

Зокрема, президентка Української федерації гімнастики та головна тренерка збірної з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна висловила обурення щодо участі російської спортивної гімнастки Ангеліни Мельнікової, яка представляє ЦСКА, підпорядкований Міністерству оборони РФ, відкрито підтримує війну проти України, використовувала символіку «Z» і балотувалася в депутати від партії «Єдина Росія».

Дерюгіна наголосила, що дії таких спортсменів порушують критерії нейтралітету, встановлені FIG, і підривають репутацію організації. Вона зазначила, що Україна може вдатися до «пасивного протесту», відмовившись від участі в змаганнях, якщо «нейтральний» статус не буде скасовано.

