Володимир Кириченко

Став відомий список учасників чемпіонату Європи-2026 зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє European Gymnastics.

У заявку збірної Німеччини увійшов колишній український гімнаст Радомир Стельмах.

На початку липня він отримав дозвіл представляти німецьку команду на міжнародних турнірах.

У березні виконавчий комітет World Gymnastics затвердив зміну спортивного громадянства Стельмаха. Радомир мав повернутися до змагань лише у березні 2027 (через рік після отримання громадянства), але цей карантин скоротили.

Нагадаємо, що Стельмах є чемпіоном Європи-2024 у командній першості, а також був у складі української команди в Парижі-2024.

Інший представник України, який змінив громадянство, Ілля Ковтун – наразі відсутній у заявці Хорватії.

Чемпіонат Європи пройде у Загребі 19-23 серпня.

Склад збірної України на ЧЄ-2026.