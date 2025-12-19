Український гімнаст Стельмах увійшов до складу збірної Німеччини
Радомир отримав статус Perspektivkader
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
20-річний український спортивний гімнаст Радомир Стельмах включений до складу чоловічої збірної Німеччини з гімнастики на 2026 рік. Повідомляє офіційний сайт Німецького гімнастичного союзу (DTB).
У документі Стельмах зазначений як Perspektivkader — перспективний спортсмен, тобто кандидат для майбутніх виступів у складі національної збірної.
Нагадаємо, що з 2024 року Радомир Стельмах не представляв Україну на міжнародних змаганнях.
У 2024 році Родимир став ЧЄ зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві у складі збірної України.
