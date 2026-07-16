Денис Сєдашов

Тренерський штаб збірної України зі спортивної гімнастики оприлюднив заявку на чемпіонат Європи-2026, що пройде в Загребі (Хорватія). Україну представлять 16 спортсменів у дорослій та юніорській категоріях. Повідомляє Суспільне Спорт.

До заявки не увійшов олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який у червні повернувся до тренувань після травми. Назар Чепурний виступить лише в особистих змаганнях і не увійде до складу команди на груповий турнір.

Склад збірної України:

Чоловіки: Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед, Єгор Перепьолкін, Назар Чепурний (особисті змагання).

Жінки: Діана Лобок, Богдана Ковальова, Крістіна Грудецька, Анастасія Лев, Маріанна Кінюк.

Юніори: Володимир Головін, Валентин Гаврильченко, Максим Борисов, Тимофій Кириченко, Богдан Петренко.

Юніорки: Поліна Нагорна, Яна Проценко.

Українська федерація гімнастики звернулася до European Gymnastics з вимогою не повертати росіян до турнірів.