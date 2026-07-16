Оголошено склад збірної України на ЧЄ-2026 зі спортивної гімнастики
Синьо-жовтих представлять 16 спортсменів
близько 2 годин томуПідписатися в
Тренерський штаб збірної України зі спортивної гімнастики оприлюднив заявку на чемпіонат Європи-2026, що пройде в Загребі (Хорватія). Україну представлять 16 спортсменів у дорослій та юніорській категоріях. Повідомляє Суспільне Спорт.
До заявки не увійшов олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який у червні повернувся до тренувань після травми. Назар Чепурний виступить лише в особистих змаганнях і не увійде до складу команди на груповий турнір.
Склад збірної України:
Чоловіки: Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед, Єгор Перепьолкін, Назар Чепурний (особисті змагання).
Жінки: Діана Лобок, Богдана Ковальова, Крістіна Грудецька, Анастасія Лев, Маріанна Кінюк.
Юніори: Володимир Головін, Валентин Гаврильченко, Максим Борисов, Тимофій Кириченко, Богдан Петренко.
Юніорки: Поліна Нагорна, Яна Проценко.
Українська федерація гімнастики звернулася до European Gymnastics з вимогою не повертати росіян до турнірів.