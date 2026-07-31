Сергій Разумовський

Російські та білоруські спортсмени виступатимуть на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в «нейтральному статусі». Водночас вони не зможуть представляти свої країни з використанням національної символіки під час змагань.

Таке рішення пов’язане з позицією уряду Хорватії. Саме ця країна прийматиме континентальну першість, а її влада заборонила російським і білоруським гімнастам використовувати прапори, герби та інші державні атрибути на турнірі.

У Хорватії також зазначили, що European Gymnastics – організація, яка відповідає за проведення змагань зі спортивної гімнастики в Європі – погодилася дотримуватися встановлених вимог. Керівний орган європейської гімнастики визнав рішення хорватської сторони щодо участі представників росії та білорусі без національної символіки.

Допуск спортсменів із цих країн став можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет переглянув рекомендації щодо їхньої участі у міжнародних стартах. Після цього російських і білоруських гімнастів поступово почали повертати до змагань у нейтральному статусі.

Водночас на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики представники росії та білорусі вже виступали під прапорами своїх держав. На турнірі зі спортивної гімнастики їм доведеться змагатися без національної атрибутики.

Жіноча частина чемпіонату Європи в Загребі відбудеться з 13 до 16 серпня. Чоловічі змагання заплановані на період із 19 до 23 серпня. Спортсмени боротимуться за медалі в індивідуальних дисциплінах, командному заліку та окремих фіналах на різних гімнастичних снарядах.

Раніше НОК України звернувся до CAS щодо поновлення прав Олімпійського комітету росії.