Національний олімпійський комітет України оскаржує в Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення МОК щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті НОК України.

«Позиція НОК України ґрунтується на тому, що рішення МОК було прийнято передчасно та без належної перевірки того, чи справді усунуто порушення, через які Олімпійський комітет Росії був відсторонений після звернення НОК України 6 жовтня 2023 року. Йдеться насамперед про втручання у територіальну юрисдикцію НОК України шляхом включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України.

В апеляції наголошується, що формальне виключення регіональних олімпійських рад із членства ОКР не свідчить про припинення діяльності Росії на тимчасово окупованих територіях України та не означає усунення самого порушення.

Більше того, після ухвалення рішення МОК керівництво Олімпійського комітету Росії публічно заявило, що продовжує розглядати тимчасово окуповані території України як частину російського спортивного простору, що, на думку НОК України, суперечить аргументації МОК, на основі якої було ухвалено рішення про поновлення прав ОКР.

У своїй апеляції НОК України також звертає увагу, що ще у 2024 році CAS підтвердив законність відсторонення Олімпійського комітету Росії, визнавши, що включення спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України порушує територіальну цілісність НОК України та положення Олімпійської хартії.

Саме тому українська сторона вважає, що відновлення прав ОКР без фактичного усунення цих порушень є несумісним із принципами міжнародного спортивного права та створює небезпечний прецедент для всього Олімпійського руху.

Подання апеляції є важливим кроком України у захисті принципів Олімпійської хартії, міжнародного права та територіальної цілісності нашої держави в міжнародному спортивному середовищі.

НОК України й надалі послідовно відстоюватиме права українського спорту, використовуючи всі передбачені міжнародним правом юридичні механізми для захисту інтересів держави та української олімпійської спільноти».