Ексголовний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський для Суспільне спорт прокоментував те, що його на цій посаді замінив Євгеній Козін.

«Це правда, комісія обрала нового головного тренера, мене залишили старшим, щоб я працював зі своїми вихованцями. Далі будемо дивитись. [Новим головним тренером став] Євгеній Козін.

Для мене [зміна головного тренера] очікувана, бо коли ти займаєш такий пост і за все відповідаєш, завжди є такі люди, яким це, мабуть, не подобається. Знаєте, наші тренери, старі тренери, які займалися гімнастикою і зараз на пенсії, вони підрахували скільки ми з 2017 року здобули нагород – у нас вийшло близько 400 на міжнародних змаганнях. У дівчат десь 130. І хай би ці люди, що зараз прийшли, хоч одну соту заробили за цей час, що вони будуть працювати.

У мене [все] так і залишається, буду працювати – от зараз відновлюється Олег Верняєв, я дивлюсь і розумію, що [цей хлопець має потрапити] на Олімпійські ігри. [Готуватиму] Чепурного – він молодий, перспективний і я допомагаю Головіну Івану з його сином та ще пару молодих хлопців куруємо. У Влада Грико свій тренер. Коли у нас була команда до цього часу, всі один одному допомагали, підтримували».