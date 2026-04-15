«Мені знадобиться кілька років, щоб стати осієкцем»: Ковтун — про адаптацію в Хорватії
У Іллі вже є хорватський паспорт
близько 1 години тому
Гімнаст Ілля Ковтун, який нещодавно змінив спортивне громадянство, порівняв менталітет та темп життя в Україні та Хорватії, зауваживши, що йому ще потрібен час для повної адаптації в Осієку. Слова наводить Jutarnji.
Реакції на мій перехід насправді були нормальними, з огляду на поточну ситуацію в Україні. Принаймні так я думаю. А чи шкодую я, подивлюся в майбутньому. Я ще навіть не почав виступати за Хорватію. Подивимось, як воно буде. У мене є паспорт, у мене є посвідчення особи, тепер шляху назад немає.
Я все ще роблю все трохи швидше, завжди кудись поспішаю. У Хорватії все «буде зроблено, але повільно». А в Україні я звик швидше, швидше, швидше, щоб все встигати. Тож мені знадобиться ще кілька років, щоб стати справжнім осієкцем.
