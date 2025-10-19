Міжнародний олімпійський комітет (МОК) висловив стурбованість рішенням уряду Індонезії не видавати членам збірної Ізраїлю зі спортивної гімнастики візи для участі у чемпіонаті світу-2025. Про це йдеться у офіційній заяві МОК.

«МОК з великим занепокоєнням дізнався, що уряд Індонезії відмовив ізраїльській збірній зі спортивної гімнастики, включаючи спортсменів та офіційних осіб, у видачі віз для участі у майбутньому 53-му чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики FIG. Чемпіонат має розпочатися 19 жовтня 2025 року та пройде у Джакарті.

Принципова позиція МОК гранично зрозуміла: усі спортсмени, команди та спортивні посадові особи, які мають на це право, повинні мати можливість брати участь у міжнародних спортивних змаганнях та заходах без будь-якої дискримінації з боку приймаючої країни відповідно до Олімпійської хартії та основоположних принципів недискримінації, автономії та автономії. Олімпійський рух».