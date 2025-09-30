Денис Сєдашов

Україна виступила проти включення громадян росії та білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики. Йдеться про марата філіпова (росія) та андрея федарау (білорусь), які подалися на вибори під час асамблеї у листопаді 2025 року.

Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту надіслали офіційні листи до членів Європейської федерації гімнастики з проханням не підтримувати кандидатів від держав-агресорок.

Українська сторона наголошує, що росія та білорусь використовують спорт для пропаганди та легітимізації війни, що суперечить моральним і етичним принципам олімпійського руху.

