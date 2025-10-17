Андрійчук – про матч зі Швецією у кваліфікації Євро-2026: «Було справді особливо побачити, як 150 українців вболівали за нас»
Юлія заявила, що команда віддала себе на майданчику на повну
близько 1 години тому
Ліва півсередня збірної України з гандболу Юлія Андрійчук прокоментувала пресслужбі ЄГФ результат матчу зі Швецією (25:33) на старті кваліфікації Євро-2026:
Було так чудово приїхати до Швеції, нас тут так гостинно прийняли. Ми чули, що на арені буде багато вболівальників, але було справді особливо побачити, як 150 українців, які живуть в Алінгсасі, вболівали за нас. Ми справді відчули підтримку та те, як вони вболівали за нас, і ми дуже вдячні за це. Це була важка гра, оскільки ми молода команда, але ми грали з великим серцем і боролися за кожен м'яч.
Нагадаємо, що у наступній зустрічі 19 жовтня українки зустрінуться з Сербією, яка у першому турі обіграла Литву (42:33).