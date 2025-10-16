Збірна України програла фавориту групи на старті кваліфікації Євро-2026
Українки поступилися Швеції 25:33
близько 2 годин тому
Фото: EHF
Жіноча команда України з гандболу з поразки стартувала у кваліфікації чемпіонату Європи-2026.
У першому матчі відбору українки програли фавориту квартету Швеції 25:33. Найрезультативнішими у складі збірної України стали Мілана Шукаль та Любов Росоха, які закинули по 5 м’ячів.
Чемпіонат Європи-2026. Кваліфікація. Група 5. 1-й тур
Швеція – Україна 33:25
Нагадаємо, що у наступній зустрічі 19 жовтня українки зустрінуться з Сербією, яка у першому турі обіграла Литву (42:33).