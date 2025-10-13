Володимир Кириченко

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2026 з гандболу чоловіча збірна України візьме участь в Кубку Карпат. Про це повідомляє прес-служба ФГУ.

Товариський турнір відбудеться з 31 жовтня по 2 листопада в румунському Бая-Маре. Суперниками українців будуть збірні Румунії, Словаччини та Грузії.

Кубок Карпат

31 жовтня

17.30 Румунія – Україна

1 листопада

14.30 Україна – Словаччина

2 листопада

14.30 Грузія – Україна

ЧЄ-2026 пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року.

Нагдаємо, жіноча збірна України назвала склад на стартові матчі кваліфікації Євро-2026.