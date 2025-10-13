Збірна України в рамках підготовки до Євро-2026 зіграє у Кубку Карпат
Турнір стартує 31 жовтня
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з гандболу / Фото - ФГУ
У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2026 з гандболу чоловіча збірна України візьме участь в Кубку Карпат. Про це повідомляє прес-служба ФГУ.
Товариський турнір відбудеться з 31 жовтня по 2 листопада в румунському Бая-Маре. Суперниками українців будуть збірні Румунії, Словаччини та Грузії.
Кубок Карпат
31 жовтня
17.30 Румунія – Україна
1 листопада
14.30 Україна – Словаччина
2 листопада
14.30 Грузія – Україна
ЧЄ-2026 пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року.
Нагдаємо, жіноча збірна України назвала склад на стартові матчі кваліфікації Євро-2026.