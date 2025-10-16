Головний тренер збірної України з гандболу Лілія Горільська в інтерв’ю ФГУ поділилася очікуваннями від матчів кваліфікації Євро-2026 з національними командами Швеції та Сербії:

Підготовка проходить добре. Так, часу не так багато, ще 11-12 жовтня у деяких гравчині були матчі в клубах, але вважаю, ми добре підготовлені. У нас багато молодих дівчат. Вся команда працює з великим бажанням. Повернулась наша капітан Ірина Компанієць і вона справляється дуже добре, демонструє велику самовіддачу.

Ми розуміємо, що нам буде важко у грі проти Швеції. У них багато досвідчених гравчинь, яка багато років грають разом. Збірна Швеція – команда з топ-5 у Європі та світі. Багато їх гравчинь грають у Лізі чемпіонів. Але якщо у нас буде шанс, то ми маємо бути готовими до цього і маємо цим шансом скористатися. Навіть якщо не все буде виходити, ми маємо показати гідну гру. Далі – наша ціль перемогти Сербію.