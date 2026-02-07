Галичанка обіграла Кобєжице та перервала серію з чотирьох поразок
Львівський клуб здобув драматичну перемогу
28 хвилин тому
Фото: Галичанка
Львівська Галичанка перервала серію з чотирьох поразок поспіль. У матчі 18-го туру чемпіонату Польщі український клуб здобув перемогу над Кобєжице.
За Кобєжице залишився перший тайм — 16:15, але після перерви Галичанка відіграла відставання та вийшла вперед. Український клуб втримав перевану і здобув важливу перемогу.
Чемпіонат Польщі з гандболу. 18-й тур
Кобєжице (Польща) – Галичанка (Україна) – 31:32 (16:15)
Галичанка зазнала четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі.
Поділитись