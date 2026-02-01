Данія — чемпіон Європи-2026 з гандболу
У вирішальному матчі данці обіграли Німеччину
близько 2 годин тому
Фото: EHF
Збірна Данії стала чемпіоном Європи-2026 з гандболу серед чоловіків. У фінальному матчі турніру данці впевнено переграли команду Німеччини.
Найрезультативнішим гравцем у складі новоспечених чемпіонів став розігруючий Сімон Пітлік, який закинув вісім м’ячів.
Євро-2026 з гандболу. Фінал
Данія — Німеччина — 34:27 (18:16)
Для Данії третя перемога на чемпіонатах Європи. За кількістю титулів на континентальній першості скандинави поступаються лише Швеції та Франції, які тріумфували на Євро п’ять і чотири рази відповідно.
Хорватія здобула бронзу чемпіонату Європи-2026 з гандболу.
