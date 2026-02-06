6 лютого, відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026, які приймають італійські Мілан та Кортіна-дʼАмпеццо. Урочисті заходи пройшли одразу в кількох локаціях — у Мілані, Кортіні-дʼАмпеццо, Лівіньо та Предаццо.

Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття стали скелетоніст Владислав Гераскевич та представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко. Саме вони очолили українські делегації у двох містах.

Загалом Україну на Олімпіаді-2026 представляь 46 спортсменів. Вони змагатимуться в 11 видах спорту: біатлоні, санному спорті, фристайлі, лижних перегонах, лижному двоборстві, гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, шорт-треку, фігурному катанні, скелетоні та сноубордингу.

Нагадаємо, Мерайя Кері виступила на церемонії відкриття Олімпіади-2026 у Мілані.