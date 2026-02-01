Хорватія здобула бронзу чемпіонату Європи-2026 з гандболу
У фіналі хорвати обіграли Ісландію
близько 2 годин тому
Фото: EHF
Збірна Хорватії здобула бронзові медалі чемпіонату Європи-2026 з гандболу, перемігши в матчі за третє місце Ісландію.
Найкращим гравцем зустрічі став хорват Тін Лучін, який закинув дев’ять м’ячів. У складі Ісландії найбільше результативних кидків зробив Омар Магнуссон — 12 голів.
Чемпіонат Європи з гандболу (чоловіки). Матч за 3 місце
Ісландія – Хорватія – 33:34 (14:17)
