Розклад матчів збірної України на груповій стадії Євро-2026
Українські гандболісти стартують у фінальній частині чемпіонату Європи-2026 у Групі С
близько 2 годин тому
Фото: FRH - Federatia Romаnа de Handbal
Чоловіча збірна України з гандоблу зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи.
Турнір пройде з 15 січня по 1 лютого у Норвегії, Швеції та Данії.
Українська команда розпочне виступ у Групі С. Першим суперником стане збірна Норвегії.
Розклад матчів збірної України (групова стадія, час український):
15 січня | Норвегія – Україна, 21:30
17 січня | Україна – Франція, 19:00
19 січня | Чехія – Україна, 19:00
Збірна України візьме участь у контрольному турнірі Yellow Cup перед Євро-2026.