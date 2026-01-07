Акіменко — про Євро-2026: «Це велика честь — грати на такому топтурнірі»
Правий крайній збірної України розповів про мотивацію команди
близько 2 годин тому
Правий крайній збірної України з гандболу Андрій Акіменко поділився очікуваннями від підготовки команди та майбутнього чемпіонату Європи.
За словами гравця, національна команда підходить до турніру в хорошому стані, а ключову роль у підготовці відіграють контрольні матчі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Думаю, що всі вже готові. Для нас дуже важливі спаринги перед Євро — завдяки ним ми краще зіграємося, будемо краще розуміти один одного. Хочемо приїхати на чемпіонат максимально зіграною командою.
Також гандболіст наголосив на особливій атмосфері майбутнього турніру та матчів у Норвегії.
Це великий топтурнір і велика честь — брати в ньому участь. Нас чекають чудова арена й атмосфера. Ми гратимемо в Осло проти норвежців — на 15-тисячній Unity Arena завжди приємно виходити на майданчик, особливо проти таких суперників. Представляти свою країну на такому рівні — це неймовірні відчуття.
Тренуввання збірної України в Пряшеві
Турнір пройде з 15 січня по 1 лютого у Норвегії, Швеції та Данії.
