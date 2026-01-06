Воротар збірної України з гандболу Геннадій Комок поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату Європи та оцінив готовність команди до турніру.

Для досвідченого голкіпера це Євро стане вже четвертим у кар’єрі. Слова наводить ФГУ.

Це буде мій четвертий чемпіонат Європи. Я готовий допомагати і вважаю, що зможу бути корисним. Почуваюся добре, не відчуваю свого віку. Ми працюємо й хочемо досягти своїх мрій.

За словами голкіпера, ключовими складовими успіху на турнірі мають стати дисципліна, самовіддача та мінімізація втрат м’яча.

Повинна бути дисципліна, потрібно битися один за одного, менше втрачати м’яч. Ми над цим щодня працюємо і намагаємося вдосконалюватися.

Я вважаю, що наша сильніша сторона — це напад. У захисті трохи складніше, але ми працюємо і намагаємося це виправити.