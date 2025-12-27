Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник в коментарі Суспільне Спорт окреслив пріоритети та завдання національної команди на чемпіонаті Європи 2026 року.

За словами наставника, для збірної України участь у континентальній першості має не лише спортивне, а й важливе суспільне значення.

Перша ціль — спортивна. Зараз відібратись на чемпіонат Європи стає все складніше, тому що команди стають сильніше. Тобто ми потрапили, звичайно хочемо показати свою гідну гру.

Друга ціль — показати всім, що наша держава в складний час може робити такі важливі речі. Я вважаю, що зараз, під час війни вихід на чемпіонат Європи це дуже важливо для тих людей, які живуть в Україні. Тобто це підтримка всього гандболу і всіх людей. Звичайно хочеться поїхати, показати гідну гру і нагадати всім, що війна все ще триває.