Головний тренер збірної України Вадим Бражник прокоментував виступ команди у контрольному турнірі Кубку Карпат, який відбувся в румунському Бая-Маре.

Цей турнір був підготовкою до Євро, тому це дуже добре. Дякую всім, хто організував його і дав нам можливість зіграти в ньому.

Звичайно, були поразки. Вважаю, що, особливо в матчі зі Словаччиною, ми могли виграти, але багато експериментували, комбінували зі складом, грали 7 на 6 — можливо, там, де не потрібно було. Але це підготовка.

Ми ризикували в грі з румунами: перший тайм не вийшов, ми багато програли, але потім хлопці зібралися. Вважаю, що такі матчі — це супер.

Також у нас була молодь — троє гравців юніорської збірної. Ми всіх задіяли та перевірили.

Загалом я задоволений турніром. Турченко, який повернувся після травми, не грав на повну силу — це була невелика проблема, але зараз у нього все добре. Позитивних моментів було значно більше, ніж негативних.