Відбір на Євро-2026. Швеція – Україна. Відеотрансляція
Початок матчу о 19.10 за Києвом
22 хвилини тому
Жіноча збірна України / Фото - ФГУ
У четвер, 16 жовтня, жіноча збірна України з гандболу стартує у кваліфікації на чемпіонат Європи-2026.
У першому матчі українки на виїзді зіграють проти команди Швеції, початок – о 19.10.
Трансляція буде доступна на телеканалі «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного».
Зазначимо, крім Швеції, суперниками України у групі будуть Литва та Сербія.
Склад збірної України на стартові матчі кваліфікації Євро-2026.