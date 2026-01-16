Олег Шумейко

Головний тренер чоловічої команди України з гандболу Вадим Бражник висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про результат стартового матчу на Євро-2026 з Норвегією (22:39):

Про результат матчу:

Звичайно, не той, на який ми очікували. На жаль, на мою думку, сьогодні ми не впоралися в нападі. У захисті були гарні моменти. Ми пропустили дуже багато з контратак – 17 голів, це дуже багато. Будемо працювати далі.

Труднощі були в стаціонарному нападі. Припустилися знову дуже багато втрат, які, звичайно, на такому рівні приводять до голів у свої ворота. Кожна втрата – дуже швидкі гравці (в суперника), і немає шансу повернутися назад.

Знову мало (контратак). Були в першому таймі, так само гарні моменти. Але в другому таймі зупинилися. Знову не вистачає трохи фізичних якостей. Намагався робити заміни, але не вистачило цього.

Про гру в захисті:

Багато позитивних моментів, тому що ми дуже багато працювали над захистом на (товариському) турнірі та на зборах. Так, були помилки, але було й багато класних моментів у захисті, де ми відстоювали проти дуже гарної команди. На жаль, неправильні рішення в нападі призвели до величезних втрат, і ми просто не змогли повернутися назад.

Про індивідуальні дії гандболістів України:

Хочеться трохи більше. І Ілля Близнюк, й Ігор Турченко, і Тарас Міноцький мають гарний кидок і мають реалізувати ці моменти. Може, перша гра або ще щось, (але) десь зайву передачу віддавали. Треба йти та атакувати ворота.

Воротарі? Геннадій Комок достойно зіграв, я вважаю. Розумієте, коли тобі кидають майже всі кидки з шести метрів – дуже складно щось зробити. Тому він зробив усе, що міг. Вийшов Антон Терехов, також трішки допоміг. Але дуже складно, коли всі кидки, майже всі, з шести метрів.

Як впливає поразка психологічно:

Звичайно, взагалі важко програвати, а багато – значно тяжче. Але ми розуміли, куди їхали та з ким граємо. Тобто ми намагалия готуватися психологічно та зробити все, щоб це була не така різниця. Але так вийшло. Будемо робити аналіз та йти далі. Ми не зупиняємося на цьому.

Наступну гру українці проведуть 17 січня, суперником будуть діючі тріумфатори Євро Франція.