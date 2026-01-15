Олег Шумейко

Лівий крайній збірної України з гандболу Дмитро Артеменко висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про виступ на чемпіонаті Європи-2026:

Дуже щасливий, що потрапив зі збірною на цей чемпіонат. Другий чемпіонат – звичайно, що для мене це значущий момент, хоч мені вже й 29 років. Дуже радий, хочу допомогти команді, віддаватиму всі свої сили.

Про підготовку до Євро-2026:

Все, як і мало бути: виконували свою роботу. Готувалися і в захисті, і в нападі. Не програти всім по 20 м'ячів, а показати свою міць та силу, нашу країну. Тренер сказав, що ми найкращі у своїй країні, тому ми приїхали всі сюди, щоб довести і показати це, гідно зіграти.

Цей турнір, який ми грали у Швейцарії, показав, що ми крок за кроком, але йдемо до своєї найкращої гри. Так, були помилки, були втрати, але ми працюємо над тим, щоб їх було менше, прибрати цей брак. Добре, що був цей турнір, який показав, чого нам не вистачало, що треба додати на тренуваннях і вже на Євро прибрати це та гідно зіграти.

Треба грати командою, робити менше помилок, дисципліновано. Довіряти своїм партнерам по команді і, звичайно, поважати суперника. Наш рівень, вважаю, дуже гідний, як на індивідуальному рівні, так і командна гра. Так, звісно, ми підтягували її на останніх зборах. Ми на високому рівні – дай Боже, зіграти добре. У нас є досвідчені гравці, є молоді, і ніхто не опускає руки. Всі працюють, і якщо є помилки – то працюють над ними, досвідченіші більше допомагають, підказують. Це командна робота, всі виконують одну справу.

Який стан перед Євро? Готовий на 100%. Так, був турнір у Румунії, там не був готовий на максимум, бо повертався після травми (мав перелом пальця). Зараз без травм, готовий на 100%.

Нагадаємо, що 15 січня українці зіграють матч-відкриття Євро-2026. Матч Норвегія – Україна буде транслюватися на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 21:30 за київським часом.