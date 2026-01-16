Лівий півсередній збірної України з гандболу Ігор Турченко оцінив в інтерв’ю Суспільне Спорт стартовий матч на Євро-2026 з Норвегією (22:39):

Програли 17 м'ячів проти дуже сильної команди. Як ми і казали: будь-яка помилка – це гол у наші ворота. Ми припустилися багатьох помилок в атаці та захисті. Але, звичайно, було багато гарних моментів. Будемо виправляти помилки.

Це рівень. Рівень гандболу нашої і норвезької команди. Тримались 10-15 хвилин – і далі були помилки. Будь-яка помилка – гол у наші ворота. Тому будемо працювати далі та виправляти помилки.

Було дуже важко, звичайно, грати проти таких гравців. І будь-яка помилка – це продовження далі: заслон, кидок і так далі. Норвегія – це високий рівень гандболу, тому мінус 17.