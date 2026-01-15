Збірна України зазнала розгромної поразки на старті Євро-2026
Українці поступилися господарям чемпіонату Європи Норвегії
близько 1 години тому
Фото: kolektiff images
Чоловіча збірна України з гандболу у першому матчі чемпіонату Європи-2026 поступилася Норвегії 22:39.
Найрезультативнішим виконавцем у складі «синьо-жовтих» став лівий півсередній Ігор Турченко, який реалізував 5 з 8 кидків.
Чемпіонат Європи-2026. Група C. 1-й тур
Норвегія – Україна 39:22 (19:11)
Наступну гру українці проведуть 17 січня, суперником будуть діючі тріумфатори Євро Франція.