Бражник — про Євро-2026: «Ми покращуємо гру в захисті з кожним матчем»
Головний тренер заявив, що команда прогресує, незважаючи на дві останні поразки у товариському турнірі
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Вадим Бражник позитивно оцінив підготовку команди до чемпіонату Європи, попри дві недавні поразки на товариському турнірі Yellow Cup-2026, та відзначив аспекти, які ще потребують роботи. Слова наводить Суспільне Спорт.
Звичайно, провели як аналіз кожної гри, так і повний аналіз усіх матчів. Є у нас проблеми в захисті, як і були, але я вважаю, що з кожною грою ми це покращуємо. Трохи у нас забагато втрат. Але є позитивні моменти: ми хотіли грати у швидкий гандбол, у нас в середньому вісім голів з переходів різних: з першого темпу, з другого. Від восьми до десяти, якщо ми закидаємо 30 голів за матч — це дуже важливо. Це не те щоб легкі голи, але їх простіше забивати в сучасному гандболі.
