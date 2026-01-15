Сьогодні збірна України розпочне шлях на Євро-2026
Першими суперниками «синьо-жовтих» стане Норвегія
близько 1 години тому
Фото: ФГУ
15 січня збірна України проведе матч-відкриття чемпіонату Європи-2026 з гандболу.
Першими суперниками «синьо-жовтих» стануть господарі квартету C Норвегія. Матч Норвегія – Україна буде транслюватися на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 21:30 за київським часом.
Відзначимо, що також у групі українці зустрінуться з національними командами Франції та Чехії.
Нагадаємо, що у рамках підготовки до Євро збірна України на Yellow Cup поступилася Швейцарії та Північній Македонії, а також переграла Бахрейн.