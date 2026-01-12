Збірна України з гандболу оголосила склад на Євро-2026
До заявки увійшли 18 гравців
Збірна України з гандболу оголосила заявку на чемпіонат Європи-2026. Повідомляє Суспільне Спорт.
До заявки увійшли 18 гравців, які раніше виступали на січневому товариському турнірі Yellow Cup у Швейцарії.
Склад збірної України на Євро-2026:
Воротарі: Геннадій Комок, Олексій Новіков, Антон Терехов
Крайні: Дмитро Артеменко, Павло Савицький, Андрій Акіменко, Данило Глушак
Центральні: Захар Денисов, Данило Савчук, Олександр Тільте
Півсередні: Тарас Міноцький, Ігор Турченко, Максим Стрельников, Ілля Близнюк, Богдан Черкащенко
Лінійні: Іван Бурзак, Олександр Онуфрієнко, Дмитро Тютюнник
Свій стартовий матч на чемпіонаті Європи збірна України проведе в четвер, 15 січня, проти команди Норвегії. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.
