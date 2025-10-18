Кваліфікація Євро-2026. Україна – Сербія. Відеотрансляція
Матч дивіться на Суспільне Спорт 19 жовтня. Старт – о 19:00
Фото: ФГУ
19 жовтня відбудеться матч 2-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2026 між збірними України та Сербії.
Трансляція матчу відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посилання. Початок – о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на старті відбору українки поступилися Швеції (25:33), а сербки переграли Литву (42:33). Сербки у групі розташовуються на першому місці, у той час як українки посідають третю позицію.