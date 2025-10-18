У збірній Швеції оцінили перемогу над Україною на старті кваліфікації Євро-2026: «Ми не зіграли так, як хотіли»
Шведки відзначили, що українки гарно тиснули в обороні
38 хвилин тому
Ліва півсередня Джаміна Робертс та права крайня Наталі Хагман збірної Швеції з гандболу оцінили в інтерв’ю EHF перемогу у першому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2026 над Україною:
Було добре, що ми здобули перемогу, але ми маємо очікувати від себе більшого. Водночас, Україна добре зіграла і була дуже агресивною в обороні, що трохи нас блокувало. Але нам вдалося перемогти, і це було найголовніше сьогодні.
У першій грі проти України ми не зіграли так, як хотіли, тому у матчі з Литвою дуже хочемо зіграти краще. Нам потрібно зосередитися на тому, про що ми говорили та що тренували. Якщо нам це вдасться, я впевнена, що ми поїдемо додому з двома очками.
Нагадаємо, що 19 жовтня українки зустрінуться з Сербією, яка у першому турі обіграла Литву (42:33).