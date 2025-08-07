Лівий півсередній збірної України Ігор Турченко стане гравцем французького Нанта. Про це повідомляє пресс-служба клубу.

Турченко приєднається до команди в липні 2026 року, а в сезоні-2025/26 гратиме у складі Ліможа.

«Я дуже радий, що підписав контракт із Нантом – топовим клубом із досвідченими гравцями, які грають заради перемоги та з великою жагою до боротьби в кожному матчі.

Це новий виклик для мене, і я з нетерпінням чекаю початку цієї нової пригоди».