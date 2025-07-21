Володимир Кириченко

Президент Міжнародної федерації гандболу (IHF) Хассан Мустафа у листі до білоруської федерації гандболу повідомив, що організація направила листа до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з проханням допустити російські та білоруські команди до міжнародних турнірів.

Про це йдеться у листі, опублікованому на сайті білоруської федерації гандболу.

«Я хотів би повідомити вам, що IHF зверталася до МОКу, наголосивши від імені всієї міжнародної гандбольної родини на важливості участі російських та білоруських команд у міжнародних змаганнях з гандболу в інтересах подальшого розвитку та популяризації нашого улюбленого виду спорту в усьому світі. Після обміну інформацією з МОК 5 червня 2025 року IHF представила МОК сценарій можливого повернення національних команд росії та білорусі на міжнародні змагання з гандболу. Незважаючи на неодноразові нагадування, ми досі чекаємо на офіційну відповідь від МОК. Як тільки ми отримаємо якийсь зворотний зв'язок від МОК, ми повідомимо вас про це».

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